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Son dakika: Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

#Ukrayna#Türkiye#Tahliye
Son dakika: Kievdeki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldığını duyurdu.

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Türk vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıkladı. Türkiye’den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna’da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev’den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye'ye, İstanbul’a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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