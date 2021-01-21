Son dakika: Kıbrıs'ta korkutan deprem! Hatay ve Mersin çevrelerinden de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ta, saat 17.27'de merkez üssü Gazimağusa olan 5,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 55,68 KM olarak açıklandı.