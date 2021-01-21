Son Güncelleme:
Son dakika: Kıbrıs'ta korkutan deprem! Hatay ve Mersin çevrelerinden de hissedildi!
Son dakika haber... Kıbrıs açıklarında saat 17.27'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Mersin çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ta, saat 17.27'de merkez üssü Gazimağusa olan 5,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 55,68 KM olarak açıklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle