Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü Genel Merkeze gidiyor

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde CHP Genel Merkezi'ne giderek, partililerle bayramlaşacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan bilgilendirmede, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak" denildi.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci genel merkezde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşarak, konuşma yapacak" dedi.

Sönmez ayrıca, bugün gün içerisinde parti genel merkezinde partiler arası bayramlaşma ziyaretleri için hem kabul heyeti hem ziyaret heyetinin belli olacağını belirtti.

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt Genel Merkezdeki son durumu şu sözlerle anlattı;

Genel Merkez'de temizlik yapılıyor. Dün özellikle yaşanan o arbede girişimde Kemal Kılıçdaroğlu karara uyulması gerektiğini belirtmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma süreci ile birlikte Genel Merkez'deki görevi başlamış olacak.

Bayramın ikinci günü 28 Mayıs'ta partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşmaya gelerek Genel Merkez'deki mesaisine başlamış olacak.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEKİ OLAYLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265'inci maddesi kapsamında 'Görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86'ncı maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.