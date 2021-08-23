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BALIKESİR, (DHA)-
Haber Giriş: 23.08.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler sevk edildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika: Kazdağlarında orman yangını Ekipler sevk edildi

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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

DHA muhabiri Burak Gezen, Kazdağları'ndaki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı...

İlk etapta 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor ancak toplamda 5 helikopter bölgeye sevk edildi. Yangın sarp kayalık bir noktada, kara ekiplerinin ulaşması biraz güç gibi gözüküyor. İzmir'den Balıkesir'den ve Çanakkale'den toplam 5 helikopter sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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