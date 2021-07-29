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AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda yangın

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Son dakika... Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda yangın

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı.

Kapuzbaşı ile Ulupınar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alandaki ziyaretçi tanıtım merkezinin girişinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ulupınar bölgesindeki yangın kısmen kontrol altına alındı, Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Kayserinin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkında yangın
Gece boyu soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.

Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den getirilen arazözlerle de alevlere müdahale ediliyor.

Arazinin engebeli olduğu bölgede arazözlerin ilerlemesi için iş makineleri yol açmaya çalışıyor.

Son dakika... Kayserinin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkında yangın

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