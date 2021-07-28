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DHA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman yangını

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Son dakika... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman yangını

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yahyalı Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Kayserinin Yahyalı ilçesinde orman yangını

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