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Son dakika... Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Eğitim Uçağı#Eğitim Uçağı Düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 10:24

Son dakika haberi... Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

2 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika... Kayseride eğitim uçağı düştü: 2 şehit

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#Kayseri#Eğitim Uçağı#Eğitim Uçağı Düştü

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