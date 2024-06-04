Son dakika... Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

2 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.