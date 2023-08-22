Son dakika: Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13:17'de 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Meydana gelen depremin ardından Bakan Yerlikaya, "Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

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"MALATYA, MARAŞ BÖLGESİNDE OLSA YIKIM OLABİLİRDİ"

Depremin ardından CNN TÜRK'e bağlanan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Çok hissedilebilir bir deprem ama hasar verebileceğini düşünmüyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler tüm fayları huzursuz etti. Sadece artçılar meydana gelmiyor komşu alanlarda da deprem haberleri alabiliyoruz. Sarız civarında Sarız fayı var. Kayseri civarlarında Erciyes fayı gibi pek çok fayın da aktif olduğunu biliyoruz. Bu aktivitelerin olması normal karşılanabilir. İnsanlar 4.7'yi hissetmiş olabilirler. Bundan sonrakileri de izlemek gerekir. Belki de tek başına bir deprem. İzlemekte yarar var.

Hasar 5 buçuk büyüklüğünden sonra başlıyor. Normal şartlarda bunun da hasar vermemesi lazım ama ülkemizdeki yapı stokundan dolayı hasar olabiliyor. Malatya, Maraş bölgesinde olsa yıkım olabilirdi. O bölgeler için tehlikeli ama deprem görmemiş bölgede bir hasar vermesini beklemek doğru değil.

Marmaris civarındaki deprem her ne kadar merkez üssü Türkiye görünse de Türkiye topraklarında olan bir deprem değil. Merkez üssü, itici tabaka Marmaris olduğu için orası görünüyor.

Normal şartlarda hasar beklemiyorum. Vatandaşın balkondan atlaması gibi durumlarda maalesef insanın kendisi kendine zarar verebiliyor. Bundan kaçınmak gerekiyor. Yaşadığınız toprakların zemini de önemli. Kayseri'de her yer kayalık değil, ova da var.

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"HERHANGİ BİR CAN YA DA MAL KAYBI YOK"

DHA Kayseri muhabiri Samed Aydın Sun ise şu bilgileri paylaştı:

Herhangi bir can ya da mal kaybı yok. Çalışmalar devam ediyor. Yayın öncesi Sarız Belediye Başkanı ile görüştüğümüzde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini iletti.

deprem anında Kayseri merkezdeydim. Bazı bölgelerde hissedilmediğini söyleyebiliriz. Burası Maraş depremlerinin olduğu bölgeye yakın. Elbistan ve Afşin'deki vatandaşların depremi hissedip dışarı çıktığını öğrendik. Sarız 6 Şubat depremlerini de hisseden etkilenen bir yer. En az Maraş bölgesi kadar etkilenen bir bölgeydi.

Sarız, merkeze 80 kilometre uzaklıkta bir yer. Kahramanmaraş'a daha yakın bir yer Sarız.