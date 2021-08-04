Kayseri'nin Kocasinan ilÃ§esinde Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ Kayseri'nin Kocasinan ilÃ§esinin kÄ±rsal YÃ¼reÄŸil Mahallesi olarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± deprem, saat 15.38'de meydana geldi. Yerin 6.46 kilometre derinliÄŸinde olan depremde can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ ise depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ilÃ§eye baÄŸlÄ± SaraycÄ±k Mahallesi olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Kayseri Valisi ÅžehmusÂ GÃ¼naydÄ±n, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°limiz, Kocasinan ilÃ§esi SaraycÄ±k bÃ¶lgesinde saat 15:38'de 4.1 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi. GÃ¶revlilerimiz sahada tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±" dedi.

Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Memduh BÃ¼yÃ¼kkÄ±lÄ±Ã§ ise, "ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun ÅŸu an iÃ§in bize gelen veya tespit ettiÄŸimiz herhangi bir olumsuzluk yok. TÃ¼m hemÅŸehrilerime geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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