Son dakika! Kayıp Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı... Kan donduran detayları Diyarbakır Valisi Zorluoğlu açıkladı! 23 şüpheli gözaltında

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Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gün sonra mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğerturmaz Deresi’nde çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.



"BEDENİ DEFORME OLMUŞ"



Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eren, "Narin'in cansız bedeni deforme olmuş. Henüz nasıl öldüğü netleşmedi" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'WHATSAPP' DETAYI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Narin Güran ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Uludağ, "Çuvalın içerisinde hem Narin'in çantası var ve başörtüsü var. Bütün önem verdiği eşyaları o çuvala koymuşlar. Kesici delici alet izi şimdilik gözükmüyor. Narin'in darbedilmiş olabileceği izlenimini aldım. 21 kişi gözaltına alınmıştı. Akıllara hemen şu soruyu getirdi, 'Narin cinayeti aile içi cinayet olduğu' izlenimini getirdi. Aile bireyleri arasında 'gidin gidin yalan konuşun' diyen genç bir kadına bir erkeğin müdahale ettiği görülüyor." dedi.

WHATSAPP MESAJLARINI SİLMİŞLER

Uludağ, "Narin'in amcası arama kayıtlarını ve Whatsapp mesajlarını sildiğini söylemiştik. Aile üyelerinden bazılarının da Whatsapp mesajlarını ve arama kayıtlarını sildiği yönünde bilgi var. Whatsapp ve arama kayıtlarını silmeyen tek kişi baba. Bütün aile ilginç bir şekilde arama kayıtlarını ve Whatsapp mesajlarını silmiş. Sadece amca silse bir mantığa oturtursunuz. Aile bireylerinden annenin, kardeşinin bazı aile bireylerinin Whatsapp kayıtlarını silmiş olması akla büyük kuşku getiriyor. Bu kadar aileyi, Narin'i ölüme götüren nasıl bir mesajlaşma var ki hepsi birden Whatsapp mesajlarını ve arama kayıtlarını sildi? Tutuklu olan amcanın avukatıyla bir görüşme yaptım. Benim de dedi evlatlarım var bu işe çok hassasım dedi. Kimler günahını Narin'e ödetti? " ifadelerini kullandı.

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"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

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KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği Tavşantepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığında hazırlık yapıldı. Hazırlıklar sırasında emniyet güçlerinin de köye giriş çıkışta kontrollerde bulunduğu görüldü.

DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu, “Bilindiği üzere, ilimiz Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet eden Narin Güran kızımız, 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda, başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutu ile ilgili çalışma, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 2 su altı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 dron ve 2 yer altı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi’nde yapılan aramada, kayıp çocuk Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur” dedi.

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‘DOĞAL GÖRÜNTÜ VERİLEREK KAPATILMIŞ’

Narin’in öldürüldükten sonra çuvala konularak dere kenarına şüphe uyandırmayacak şekilde gizlendiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, “İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran’ın, öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisinde konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisinde yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında, Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesi yeniden aranmış, uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun” diye konuştu.

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KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş-çıkışlar kapatıldı. DHA muhabiri Emrah Kızıl "Narin'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Köyün çevresi 8 kere arandı. 2 gün önce de ihbar yapılmıştı ve mahalleye doğru arayış devam ediyordu. Ekipler çalışmalarını bitirdi" dedi.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmamıştı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" mesajını paylaştı.

BAKAN GÖKTAŞ: SORUMLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Diyarbakır Bağlar’da kaybolan evladımız Narin’in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" dedi.

"KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK"

Hürriyet Muhabiri Musa Kesler "Otopsi Diyarbakır'da yapılacak. Beden üzerinde gerekli incelemeyi yapacak uzmanlar bu birimde. Narin'in kesin ölüm nedeni tespit edilecek ve bir rapor hazırlanacak. DNA örnekleri alınacak. Olay yeri bulguları da çok önemli" ifadelerini kullandı.

19 GÜNDÜR ARANIYORDU... AMCASI TUTUKLANMIŞTI

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.

ARKADAŞLARIYLA OLAN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmalarının 19’uncu gününde, derede cansız bedeni bulunan Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı