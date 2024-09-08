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Son dakika... Kayıp Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Diyarbakır#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 10:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş-çıkışlar kapatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" mesajını paylaştı.

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Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş-çıkışlar kapatıldı. DHA muhabiri Emrah Kızıl "Narin'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Köyün çevresi 8 kere arandı. 2 gün önce de ihbar yapılmıştı ve mahalleye doğru arayış devam ediyordu. Ekipler çalışmalarını bitirdi" dedi.

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BÖLGE 8 DEFA ARANDI

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Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmamıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" mesajını paylaştı.

19 GÜNDÜR ARANIYORDU... AMCASI TUTUKLANMIŞTI

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.

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#Narin Güran#Diyarbakır#Son Dakika

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