Son dakika... Kavrulacağız! Prof. Dr. Şen canlı yayında bu sözlerle uyardı: Umarım 1 ay sürmez...

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında Türkiye'nin yağışsız bir hava sistemi etkisi altına girdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

Ayın 9'una kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde yağış yok. Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez çünkü yazın buharlaşmayla birlikte su hızla tükeniyor. Yazın talep daha fazla. Yağışlara ihtiyacımız var ama taşkın yapacak yağışlar değil de daha hafif yağışlar...

Gözden Kaçmasın Beykoz'da orman yangını paniği Haberi Görüntüle

Sıcaklıklar yükselmeye başladı. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar daha fazla yükselmeye başladı. Rüzgarlar, Türkiye'nin içinden gelip nemi azaltıyor. Poyrazlı zamanlarda orman yangınlarına çok dikkat etmemiz lazım. Kuzeyde problem yok, bu bölgelerde nem yüksek. İzmir, Antalya buralarda 38-40 derecelere dayandı sıcaklık.

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ORMAN YANGINI UYARISI

Rüzgar çok kuvvetli, orman yangınlarına dikkat etmeliyiz, önüne geçemeyiz. 11.00-16.00 arasında sokağa çıkmayalım. Bol ve beyaz giysilere yönelelim, mümkünse bir ağaç gölgesi bulalım. Isı çarpması çok sinsi, yavaş gelen bir anlık hastalıktır. Aşırı sıcaklar da doğal afet oluşturur.

En azından kuru hava ve rüzgar azalana kadar ormanlık alanlara girilmemeli...

METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK HARİTASI

Meteoroloji ülke genelinde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren haritaları paylaştı. Buna göre İzmir, Aydın ve Manisa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor. Sıcaklıklar İstanbul'da ise 30 derece civarında olacak.



