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Son dakika... Kavrulacağız! Prof. Dr. Şen canlı yayında bu sözlerle uyardı: Umarım 1 ay sürmez...

#Meteoroloji#Orhan Şen#Hava Durumu

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye sıcak ve kurak hava sistemi etkisi altına giriyor. Türkiye'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyarılarda bulundu. Yağışsız hava sistemine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez çünkü yazın buharlaşmayla birlikte su hızla tükeniyor" dedi.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında Türkiye'nin yağışsız bir hava sistemi etkisi altına girdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

Ayın 9'una kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde yağış yok. Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez çünkü yazın buharlaşmayla birlikte su hızla tükeniyor. Yazın talep daha fazla. Yağışlara ihtiyacımız var ama taşkın yapacak yağışlar değil de daha hafif yağışlar...

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Sıcaklıklar yükselmeye başladı. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar daha fazla yükselmeye başladı. Rüzgarlar, Türkiye'nin içinden gelip nemi azaltıyor. Poyrazlı zamanlarda orman yangınlarına çok dikkat etmemiz lazım. Kuzeyde problem yok, bu bölgelerde nem yüksek. İzmir, Antalya buralarda 38-40 derecelere dayandı sıcaklık.

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Son dakika... Kavrulacağız Prof. Dr. Şen canlı yayında bu sözlerle uyardı: Umarım 1 ay sürmez...

ORMAN YANGINI UYARISI

Rüzgar çok kuvvetli, orman yangınlarına dikkat etmeliyiz, önüne geçemeyiz. 11.00-16.00 arasında sokağa çıkmayalım. Bol ve beyaz giysilere yönelelim, mümkünse bir ağaç gölgesi bulalım. Isı çarpması çok sinsi, yavaş gelen bir anlık hastalıktır. Aşırı sıcaklar da doğal afet oluşturur.

En azından kuru hava ve rüzgar azalana kadar ormanlık alanlara girilmemeli...

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METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK HARİTASI

Meteoroloji ülke genelinde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren haritaları paylaştı. Buna göre İzmir, Aydın ve Manisa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor. Sıcaklıklar İstanbul'da ise 30 derece civarında olacak.

Son dakika... Kavrulacağız Prof. Dr. Şen canlı yayında bu sözlerle uyardı: Umarım 1 ay sürmez...

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#Meteoroloji#Orhan Şen#Hava Durumu

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