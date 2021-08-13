Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde kayboldular! Son mesajı ortaya çıktı

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşıp, sel suyunun yükselmesiyle Ölçer Apartmanı yıkıldı.

Yaz tatili için İstanbul'dan memleketleri Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) kayboldu.

Senanur Kuş'un, sular yükseldiğinde henüz bina yıkılmadan önce saat 17.24'te aile bireylerinin bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajını yazdığı ortaya çıktı.

'O MESAJDAN SONRA HABER ALAMADIK'

Yıkılan binanın önünde umutla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, "Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler. Sel sırasında telefonla konuştuk. Aile 'WhatsApp' grubumuzdan mesajlaştık. Senanur'un bize son mesajı 'Burası çok kötü, dua edin bize' oldu. O mesajdan sonra da bir daha onlardan haber alamadık. 2 gündür burada umutlu bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

AFAD, sel felaketinde Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

İşte AFAD tarafından sel felaketine ilişkin yapılan bilgilendirme açıklaması...

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri’nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın’da; 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 79 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp

Kastamonu’da; 2466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 19 arama köpeği

Sinop’ta; 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 27 ambulans, 154 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeği

Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup; 19.170 sıcak yemek, 17.072 kumanya, 138.726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. (1500) kişiye çorba, (450) kişiye soğuk sandviç dağıtımı yapılmış ve faaliyete halen devam edilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiştir.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 323 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

Kastamonu; Toplamda 925 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir.

Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 472 afetzededen 418’i yakınlarının yanına tahliye edilmiştir.

Barınma Çalışmaları

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.469 kişilik kapasite ayrılmış olup, 784 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu’ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.212 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo’dan 100 battaniye gönderilmiştir.

Bartın’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.813 kişilik kapasite ayrılmış olup 21 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 Milyon TL, Sinop’a 3 Milyon TL ve Bartın’a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 5 Milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

ENERJİ ÇALIŞMALARI

Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde 112 köye ve Sinop’ta 86 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumdadır.

ULAŞIM ALTYAPI

Kastamonu’da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır.

Bartın’da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır.

Sinop’ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

ALTYAPI

Kastamonu Azdavay’a suyun bulanık olması nedeniyle su verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Bu gece itibari ile ilçenin yüzde 70’ine su verilmesi planlanmaktadır. Bozkurt’a içmesuyu verilememekte olup üst mahallelere küçük kaynaklardan su temini sağlanmaya başlanmıştır.

Bartın Abdipaşa’da Derecik, ve Ulupınar mahallelerine su verilememektedir.

Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. DSİ tarafından daha önce açılan kuyu devreye alınarak gece yarısına kadar ilçenin %60 a su verilmesi planlanmaktadır. Türkeli’de içmesuyu verilememektedir. Geçici olarak derin kuyular ile ilçeye su verilme çalışmaları devam etmektedir.

HABERLEŞME ÇALIŞMALARI

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 5 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 9 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.

PSİKOSOSYAL DESTEK

Sel felaketlerinde; Kastamonu İlinde 34 personel ve 7 araç 571 kişiye; Bartın İlinde 21 personel ve 7 araç ile hanede 207 kişiye; Sinop İlinde 15 personel 4 araç ile 55 kişi olmak üzere toplam 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

AYNİ BAĞIŞ VE DEPO YÖNETİMİ

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur:

Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1.Alternatif)

Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2.Alternatif)

Kastamonu Şeker Fabrikası (3.Alternatif)

YAĞIŞ MİKTARLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 10.08.2021 (06.00) - 13.08.2021 (00.00) saatleri arasında (63 saat) Sinop Ayancık ilçesine 331.41 kg/m2, Türkeli ilçesine 225.40 kg/m2, Ayancık Çangal’a 226 kg/m2, Ayancık Akören köyüne 213.70 kg/m2, Sazlı köyüne 155.49 kg/m2, Erfelek ilçesine 151.10 kg/m2, Sinop’a 125.40 kg/m2, Boyabat Dranaz Tüneline 108.03 kg/m2; Kastamonu Bozkurt Mamatlar köyüne 453.81 kg/m2, Devrekani Kuz köyüne 386.23 kg/m2, Küre ilçesine 393.96 kg/m2, Abana ilçesine 279.26 kg/m2, İnebolu’ya 281.28 kg/m2, Bozkurt ilçesine 161.88 kg/m2; Bartın Ulus Ceyüpler köyüne 362.38 kg/m2, Ulus’a 166.20 kg/m2, Ulus Çubukeli köyüne 136.82 kg/m2 yağış düşmüştür.

Gelişmeler takip edilmektedir.

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