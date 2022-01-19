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Son dakika: Kastamonu’da şaşırtan görüntü! O anlar kamerada

#Kastamonu#Yağış#Hava Durumu

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin birçok ilinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde ise bulutlar Karadeniz ile birleşince ortaya muhteşem görüntü çıktı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denizle buluştu. Deniz ile bulutların birleşmesiyle ortaya muhteşem ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Karadeniz'de oluşan görünü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzara karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

Kastamonu’da sahilde deniz üstünde meydana gelen muhteşem manzaranın sebebini açıklayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Bulutların deniz ile birleşmesi görüntü çok kuvvetli ihtimalle deniz etkisi, buna kar yağışı dediğimiz bir etki.

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Dolayısıyla kutupsal olarak soğuk havanın deniz üzerinden geçerken ısı ve nem kazanmasıyla oluşan görüntüler bunlar.

Son dakika: Kastamonu’da şaşırtan görüntü O anlar kamerada

Özellikle soğuk havanın etkisi geçtikten sonra özellikle bunu kuvvetli kar yağışları sonrasında da görebiliyoruz.
Son dakika: Kastamonu’da şaşırtan görüntü O anlar kamerada

Kutupsal soğuk havanın denizdeki ısı ve nemin birleşmesiyle beraber bu görüntüleri ortaya çıkardı. Ama şimdiye kadar gördüğüm en güzel görüntülerden bir tanesi diyebilirim” dedi.

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DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Sahil yolunun 17'nci kilometresinde Gebeş Mahallesi mevkisinde 4 noktada çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.

Son dakika: Kastamonu’da şaşırtan görüntü O anlar kamerada

Karayolları Genel Müdürlüğü 154'üncü Cide Şefliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede yaşanan kötü hava koşullarıyla sebebiyle Cide-Bartın kara yolunun 17'nci kilometresinde çöküntüler meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay noktasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak, gerekli çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

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KASTAMONU'DA 727 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar, şehir içi ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 727 köy yolu ulaşıma kapandı. Bozkurt ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekerken, otomobiller kara gömüldü.

Son dakika: Kastamonu’da şaşırtan görüntü O anlar kamerada

Bu arada, Azdavay ilçesine bağlı Çamlıbük köyünde yaşayan ve dün kar nedeniyle köyde mahsur kalan Dursun Akbaş (84), nefes darlığı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Son dakika: Kastamonu’da şaşırtan görüntü O anlar kamerada

Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, ‘kar üstü kurtarma aracı’ ile 4 saat içinde Akbaş'a ulaştı. Akbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ilçe sağlık ekiplerine teslim edildi. Akbaş’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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#Kastamonu#Yağış#Hava Durumu

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