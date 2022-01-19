Son dakika: Kastamonu’da şaşırtan görüntü! O anlar kamerada

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denizle buluştu. Deniz ile bulutların birleşmesiyle ortaya muhteşem ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Karadeniz'de oluşan görünü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzara karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.
Kastamonu’da sahilde deniz üstünde meydana gelen muhteşem manzaranın sebebini açıklayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Bulutların deniz ile birleşmesi görüntü çok kuvvetli ihtimalle deniz etkisi, buna kar yağışı dediğimiz bir etki.
Dolayısıyla kutupsal olarak soğuk havanın deniz üzerinden geçerken ısı ve nem kazanmasıyla oluşan görüntüler bunlar.
DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Sahil yolunun 17'nci kilometresinde Gebeş Mahallesi mevkisinde 4 noktada çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.
KASTAMONU'DA 727 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar, şehir içi ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 727 köy yolu ulaşıma kapandı. Bozkurt ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekerken, otomobiller kara gömüldü.