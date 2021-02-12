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Haber Giriş: 12.02.2021 - 06:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kastamonu'da korkutan deprem! Karabük ve çevresinden de hissedildi

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Son dakika: Kastamonu'da korkutan deprem! Karabük ve çevresinden de hissedildi
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Kastamonu açıklarında saat 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Karabük ve çevresinde de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. İşte, Türkiye'de yaşanan son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TSİ saat 06.37'de Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Karabük çevresinde de hissedildi. Depremin 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 

SON DEPREMLER

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükÜlkeİlİlçeKöy
12.02.2021 06:37:5441.347333.52716.95Mw4.5TürkiyeKastamonuMerkez
12.02.2021 02:01:5338.560127.80167.00ML1.2TürkiyeManisaTurgutlu
12.02.2021 01:45:2538.990026.08406.99ML2.0---
12.02.2021 01:18:5638.063138.33307.06ML1.2TürkiyeAdiyamanÇelikhan
12.02.2021 01:08:0338.912625.94836.98ML1.9---
12.02.2021 01:01:3538.906826.00837.01ML2.1---
12.02.2021 00:54:3338.700039.312513.02ML1.5TürkiyeElazigMerkez
12.02.2021 00:17:0538.935126.05637.00ML2.0---

 

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