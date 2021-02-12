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Son dakika: Kastamonu'da korkutan deprem! Karabük ve çevresinden de hissedildi
Kastamonu açıklarında saat 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Karabük ve çevresinde de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. İşte, Türkiye'de yaşanan son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TSİ saat 06.37'de Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Karabük çevresinde de hissedildi. Depremin 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|12.02.2021 06:37:54
|41.3473
|33.5271
|6.95
|Mw
|4.5
|Türkiye
|Kastamonu
|Merkez
|12.02.2021 02:01:53
|38.5601
|27.8016
|7.00
|ML
|1.2
|Türkiye
|Manisa
|Turgutlu
|12.02.2021 01:45:25
|38.9900
|26.0840
|6.99
|ML
|2.0
|-
|-
|-
|12.02.2021 01:18:56
|38.0631
|38.3330
|7.06
|ML
|1.2
|Türkiye
|Adiyaman
|Çelikhan
|12.02.2021 01:08:03
|38.9126
|25.9483
|6.98
|ML
|1.9
|-
|-
|-
|12.02.2021 01:01:35
|38.9068
|26.0083
|7.01
|ML
|2.1
|-
|-
|-
|12.02.2021 00:54:33
|38.7000
|39.3125
|13.02
|ML
|1.5
|Türkiye
|Elazig
|Merkez
|12.02.2021 00:17:05
|38.9351
|26.0563
|7.00
|ML
|2.0
|-
|-
|-
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