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Son dakika... Kastamonu'da korkutan deprem

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#AFAD#Deprem#Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Son dakika... Kastamonuda korkutan deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 00:36

AFAD'dan alınan bilgiye göre Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.24 olan deprem 11.83 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, Karabük ve Çankırı'da da hissedildi.

 İşte depremin gerçekleştiği nokta;

Son dakika... Kastamonuda korkutan deprem

 

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#AFAD#Deprem#Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

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