Son dakika... Kastamonu'da korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.24 olan deprem 11.83 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, Karabük ve Çankırı'da da hissedildi.

İşte depremin gerçekleştiği nokta;