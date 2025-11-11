×
Son dakika... Kastamonu'dan kahreden haber! Kayıp olan 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 12:04

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni şelale yatağında bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.

KAHREDEN HABER GELDİ 

Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında Osman'ın cansız bedenine ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun cansız bedeninin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

Kayıp Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

