Son dakika... Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kastamonu merkezinde 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.
Kastamonu merkezinde 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
AFAD'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA
AFAD, Kastamonu'daki 4.5'lik depremin ardından Twitter'dan "Geçmiş olsun Kastamonu. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.
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