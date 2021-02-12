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Haber Giriş: 12.02.2021 - 06:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Kastamonu merkezinde 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Kastamonu merkezinde 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

AFAD'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

AFAD, Kastamonu'daki 4.5'lik depremin ardından Twitter'dan "Geçmiş olsun Kastamonu. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Son dakika... Kastamonuda 4.5 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor...

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