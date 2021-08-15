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GeriGündem Son dakika! Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde son durum! Can kaybı sayısı artıyor
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Gündem
DHA / AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika! Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde son durum! Can kaybı sayısı artıyor

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Son dakika! Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde son durum! Can kaybı sayısı artıyor

Son dakika haberine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 59 vatandaşımız (49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." denildi.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 59'a yükseldi. Kastamonu'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybı sayısı 49 oldu. Sinop’ta 9 ve Bartın’da ise 1 can kaybı var. 

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD gönüllülerinden oluşan 4 bin 367 personel ile kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

SAHİLDE ARAMA

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekipleri oldu. Diyarbakır ve Batman'dan gelen 2'si kadın 5 kişilik ekip, Ezine Çayı'nın Karadeniz'le buluştuğu Abana sahilinde aramalara destek oldu. Sel sularının döküldüğü bölgede kaybolan kişileri arayan ekipler, sel suları ile Karadeniz'e sürüklenen bir köpeği de son anda kurtardı.

Son dakika Kastamonu, Sinop ve Bartındaki sel felaketinde son durum Can kaybı sayısı artıyor

'ÇALIŞMALAR BİTENE KADAR BURADAYIZ'

Dernek üyesi Veysi Sertkaya, Diyarbakır ve Batman'dan geldiklerini belirterek "Bu yaraları hep birlikte saracağız. Kaybolan vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz de deniz kenarında arama yapıyoruz. Şu anda denizde kuvvetli dalga olduğu için sahilde arama yapıyoruz. Çalışmalar bitene kadar buradayız. Burada bulunmamamızın sebebi arkadaşlarımıza yardımcı olmaktır" dedi.

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Son dakika Kastamonu, Sinop ve Bartındaki sel felaketinde son durum Can kaybı sayısı artıyor

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Son dakika Kastamonu, Sinop ve Bartındaki sel felaketinde son durum Can kaybı sayısı artıyor

Son dakika Kastamonu, Sinop ve Bartındaki sel felaketinde son durum Can kaybı sayısı artıyor

 

 

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