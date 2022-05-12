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Son dakika... 'Kaşıkçı Elması kayboldu' iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama

#Kaşıkçı Elması#Milli Saraylar#Kayıp
Son dakika... Kaşıkçı Elması kayboldu iddialarına Milli Saraylardan yalanlama

Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddialarına Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından cevap geldi. Yapılan paylaşımda "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" denildi.

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Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddialarına yanıt verildi. Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir" denildi.

Son dakika... Kaşıkçı Elması kayboldu iddialarına Milli Saraylardan yalanlama

"MAKSATLI VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERDİR"

Paylaşımda "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadelerine yer verildi.

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"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR

Milli Saraylar'ın açıklaması "Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleriyle sonlandı.

 

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#Kaşıkçı Elması#Milli Saraylar#Kayıp

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