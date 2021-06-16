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Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kartal'da sürüklenen gemi, kıyıdaki başka bir gemiye yaslandı

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İstanbul Kartal açıklarında demirli bulunan 'Hasan Şişik' adlı Ro-Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi , kıyıdaki bir gemiye yaslandı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahliye botu sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan HASAN ŞİŞİK isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." açıklaması yapıldı.

Son dakika... Kartalda sürüklenen gemi, kıyıdaki başka bir gemiye yaslandı

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