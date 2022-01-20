Son dakika: Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Beni rencide edecek kelimeler kullandı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

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KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI



Hemşire Erez'i öldüren saldırgan Rahmi Uygun (39) Bağcılar'da bir kafede yakalandı.

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişiylerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar." dedi.

"OTOMOBİL BURAYA BIRAKIP GİTMİŞ"

Hamza Miraç, "Yaklaşık 20-25 polis geldi buraya. Arabayı incelediler. Olay yeri inceleme ekipleri falan geldi. Zanlı burada değil kafede yakaladı. Arabayı buraya bırakıp gitmiş." dedi. Polis, kiralık olduğu öğrenilen otomobili inceleme yapmak üzere polis merkezine götürdü.

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‘KONYALI BENİ ÖLDÜRECEK, GEL BENİ KURTAR’



Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya'dan İstanbul'a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Saat 14.10 sırlarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi 10 No.lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ö.E.'nin şüpheli R.U. tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir."

BAKAN KOCA: CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Ömür hemşire için başsağlığı mesajı paylaşırken, 'Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek.' ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU CİNAYETLERİ LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal’daki aile sağlığı merkezinde canice bir cinayet neticesinde hayatını kaybeden hemşiremiz Ömür Erez’e Allah’tan rahmet diliyoruz... Çok üzgünüz… Bu cinayetleri lanetliyoruz. Adaletin yerini bulması için üstümüze düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.



"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.



Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti.

Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.



ZANLININ OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.