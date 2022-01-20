Son dakika: Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
G.Sarayda protesto Yönetim istifa sesleri ve Terim tezahüratları Maskesi yırtıldıG.Saray'da protesto! 'Yönetim istifa' sesleri ve Terim tezahüratları! Maskesi yırtıldı#Galatasaray
Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyor#Bakan Koca
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | G.Saray-Kasımpaşa maçında bir gol daha Skor...Canlı | G.Saray-Kasımpaşa maçında bir gol daha! Skor...#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı
Kritik yasa teklifi TBMMde kabul edildiKritik yasa teklifi TBMM'de kabul edildi#TBMM
Bakan Koca tabloyu paylaşırken not düştü: Omikrona karşı tedbir mesajıBakan Koca tabloyu paylaşırken not düştü: Omikron'a karşı tedbir mesajı#Koronavirüs
Erdoğanın açtığı hakaret davası sonuçlandı: CHPli Özkoça tazminat cezasıErdoğan'ın açtığı hakaret davası sonuçlandı: CHP'li Özkoç'a tazminat cezası#Engin Özkoç
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı tutuklandıRüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı tutuklandı#Bilecik
Kartalda sağlık merkezinde dehşet Ömür hemşire hayatını kaybettiKartal'da sağlık merkezinde dehşet! Ömür hemşire hayatını kaybetti#Saldırı
Türkiyeden arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktıTürkiye'den arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktı!#RUSYA
Servet değerine satıldılar İskoçyadaki bir çatı katında bulunmuştu... Aralarında Kanuninin tablosu da varServet değerine satıldılar! İskoçya'daki bir çatı katında bulunmuştu... Aralarında Kanuni'nin tablosu da var#Padişah
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
İGA’nın, Artwist Artıktan Sanata projesi çocuklara umut oluyorİGA’nın, Artwist 'Artıktan Sanata' projesi çocuklara umut oluyor#Emine Erdoğan
İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor#İstanbul
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

#Ömür Erez#Saldırı#Hemşire

İstanbul Kartal'daki Aile Sağlığı Merkezi, kan donduran bir cinayete sahne oldu. Merkezde görevli hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun isimli saldırgan tarafından katledildi. 20 suçtan kaydı olan saldırgan Bağcılar'da bir kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan Rahmi Uygun ilk ifadesinde "İnternet üzerinden 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi, beni rencide edici kelimeler kullandı. Kendimi kaybettim" dedi. Ayrıca Görgü tanıklarının ifadesine göre talihsiz kadın, saldırganı görünce "Konya'dan belalım geldi" diye etraftakilere seslenmiş. İşte kanlı olayın detayları... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Haberin Devamı

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Beni rencide edecek kelimeler kullandı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Haberin Devamı
Kartal'da hemşireyi vuran saldırganın Bağcılar'da yakalanma anı kamerada
daha fazla video içinKartal'da hemşireyi vuran saldırganın Bağcılar'da yakalanma anı kamerada

Son dakika: Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti Zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Hemşire Erez'i öldüren saldırgan Rahmi Uygun (39) Bağcılar'da bir kafede yakalandı.

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişiylerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar." dedi.

Son dakika: Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti Zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

"OTOMOBİL BURAYA BIRAKIP GİTMİŞ"

Hamza Miraç, "Yaklaşık 20-25 polis geldi buraya. Arabayı incelediler. Olay yeri inceleme ekipleri falan geldi. Zanlı burada değil kafede yakaladı. Arabayı buraya bırakıp gitmiş." dedi. Polis, kiralık olduğu öğrenilen otomobili inceleme yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Haberin Devamı

‘KONYALI BENİ ÖLDÜRECEK, GEL BENİ KURTAR’

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya'dan İstanbul'a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Saat 14.10 sırlarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi 10 No.lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ö.E.'nin şüpheli R.U. tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi.

Haberin Devamı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir."

BAKAN KOCA: CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Ömür hemşire için başsağlığı mesajı paylaşırken, 'Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU CİNAYETLERİ LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal’daki aile sağlığı merkezinde canice bir cinayet neticesinde hayatını kaybeden hemşiremiz Ömür Erez’e Allah’tan rahmet diliyoruz... Çok üzgünüz… Bu cinayetleri lanetliyoruz. Adaletin yerini bulması için üstümüze düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Son dakika: Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti Zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti.

Gözden Kaçmasın

Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi günü başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi günü başlıyorHaberi görüntüle

Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

Son dakika: Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti Zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

ZANLININ OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kartal’da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
daha fazla video içinKartal’da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömür Erez#Saldırı#Hemşire

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele