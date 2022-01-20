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Son dakika: Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti

#Ömür Erez#Saldırı#Hemşire

İstanbul Kartal'daki Aile Sağlığı Merkezi, kan donduran bir cinayete sahne oldu. Merkezde görevli hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun isimli saldırgan tarafından katledildi. 20 suçtan kaydı olan saldırgan Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre talihsiz kadın, saldırganı görünce "Konya'dan belalım geldi" diye etraftakilere seslenmiş. İşte kanlı olayın detayları...

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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından saldırgan Rahmi Uygun'un Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Son dakika: Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti
"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

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Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Son dakika: Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti.

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Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu.

Son dakika: Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti
Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

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