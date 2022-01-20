Son dakika: Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti

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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından saldırgan Rahmi Uygun'un Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.



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Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.



Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti.

Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu.



Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.





