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Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK - İsa ALMAÇAYIR- DHA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı! Yaralılar var

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İstanbul Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

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  • Kartalda İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
  • Kartalda İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
  • Kartalda İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
  • Kartalda İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.

Son dakika: Kartalda İETT otobüsü bisikletlilere çarptı Yaralılar var
Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Son dakika: Kartalda İETT otobüsü bisikletlilere çarptı Yaralılar var
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son dakika: Kartalda İETT otobüsü bisikletlilere çarptı Yaralılar var

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