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Son dakika... Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıda yeni gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Selami Sarıtaş#Alevi Vakıfları#Kartal Cemevi Başkanı
Son dakika... Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaşa saldırıda yeni gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 09:44

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı, Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen Alevi Derneği Kurulu üyesi N.D’nin azmettirdiği ortaya çıktı.

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Olay, Cuma günü Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak üzerinde meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darp edildi. Saldırının ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Sarıtaş’ı evinde ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre konuyla ilgili başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y’yi yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu. A.Y.’nin verdiği ifadenin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş’la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen N.D.’nin azmettirdiği ortaya çıkardı.

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SALDIRI TALİMATI VERDİ

N.D., Sarıtaş’a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.’nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.’ye saldırı talimatı verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.’yi (39) gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S.G.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi.

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NE OLMUŞTU?

Selami Sarıtaş’a yönelik Saldırı Muharrem ayı programı dönüşünde Orhantepe Mahallesi’ndeki evinin önünde yaşandı. Kamera kayıtlarına göre daha önce de sokakta keşif yaptıkları iddia edilen motosikletli iki kişi, 5 Ağustos akşamı saat 22.00 sıralarında otomobiliyle eve dönen Selami Sarıtaş’a adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Saldırganlardan biri çalışır haldeki motosiklette beklerken, diğeri otomobilin yanına yanaşarak adres sordu.

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Selami Sarıtaş saldırıyı şöyle anlattı: “Arkadaki indi yanıma geldi. ‘15 numara neresi?’ diye sordu. Geride kaldığını söyledim. Camım yarıya kadar açıktı. Sonra bana hakaret, küfür ederek yumruk atmaya başladı. Yaralandım. Matem günlerimizde bu tür olaylar hoş olmuyor. Sağduyulu bir şekilde kaosa fırsat vermeden bu günleri atlatacağız.”

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#Selami Sarıtaş#Alevi Vakıfları#Kartal Cemevi Başkanı

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