MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Karar belli oldu! Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacaklar
GeriGündem Son dakika... Karar belli oldu! Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Son dakika... Karar belli oldu! Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacaklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Karar belli oldu! Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacaklar
Abone Olgoogle-news

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemi 1 hafta ertelendi.

Sağlık Bakanlığı'nca Corona Virüs tedbirleri kapsamında umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.

Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp bina içinde katlarda ve çevrede nöbet tuttu.

Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için dün yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi.

Son dakika... Karar belli oldu Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacaklar

Son dakika... Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle