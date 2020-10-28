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Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Karantinada olması gereken şoför yakalandı! Yolcular indirildi, ekip çağrıldı

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İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken Ahmet K.'nın halk otobüsü kullandığı tespit edildi. Ahmet K.'ya idari para cezası uygulandıktan sonra ambulansla evine gönderildi.

Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı.

Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Taksim - Topkapı seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförünün eşi koronavirüs hastası olduğu için kendisinin de ev karantinasında olması gerektiği tespit edildi.

Karantinayı ihlal ederek yolcu taşımaya devam eden şoför Ahmet K.'ya idari para cezası uygulandı. Halk otobüsünden indirilen yolcular ise başka araçlar ile yollarına devam etti. Halk Otobüsü şoförü için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ahmet K. ambulans ile evine götürüldü. Özel Halk Otobüsü ise dezenfekte edilmesi için başka bir şoföre teslim edildi.

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