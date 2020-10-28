Son dakika... Karantinada olması gereken şoför yakalandı! Yolcular indirildi, ekip çağrıldı

Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı.

Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Taksim - Topkapı seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförünün eşi koronavirüs hastası olduğu için kendisinin de ev karantinasında olması gerektiği tespit edildi.

Karantinayı ihlal ederek yolcu taşımaya devam eden şoför Ahmet K.'ya idari para cezası uygulandı. Halk otobüsünden indirilen yolcular ise başka araçlar ile yollarına devam etti. Halk Otobüsü şoförü için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ahmet K. ambulans ile evine götürüldü. Özel Halk Otobüsü ise dezenfekte edilmesi için başka bir şoföre teslim edildi.