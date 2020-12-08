Son dakika... Karantina süresi neden düşürüldü? CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlığı'ndan yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldığına dair yazılı bir açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır." ifadelerine yer verildi.

KARANTİNA SÜRESİ NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

Prof. Dr. Necmi İlhan şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle başlangıçta tedavi olanlar 10 gün, yakınları ise 14 gün dışarı çıkmıyorlardı. Bu biraz sorun yaratıyordu. Uzun süredir hem Bilim Kurulu’nda hem de bilim camiasında tartışılıyordu. Sonrasında bakıldığı zaman koronavirüsün bulaştırıcılığının 7 günden sonra bulaştırıcılık özelliğinin azaldığı düşünüldüğünde, tedavinin de 10 günde genel olarak bakıldığında nihayetlenebileceği düşünüldüğünde temaslıların da 10 güne çekilmesinin doğru olacağına karar verildi.

Bazen çok karışıyor. İzolasyon ile karantina çok karışıyor. İzolasyon hasta olup evde olması gereken kişiler, karantina dediğimiz, temaslı ya da olası şüpheli olup evde olması gereken kişiler…

Tedavi olan vatandaşlarımızın 10 günde sonuçlanıyordu, onların yakınları ve temaslılar da 10 güne çekildi.

Özellikle çalışmak isteyen insanlar için kendi işini yapanlar, sigortalı çalışanlar için test yapılması koşuluyla 7 günden sonra eğer test negatif çıkarsa işinin başına dönebilecek. Burada önemli olan testin evde yapılması. Dışarı çıkıldığı anda risk devam edecekti."

Prof. Dr. Mustafa Çetiner de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kararlar sadece Türkiye’de alınmadı. ABD’de Hastalık Kontrol Merkezi ilk bu kararı yayınladı. Fransa, Almanya benzer uygulamaya geçti. Bunun tıbbi ve sosyal tarafları var. Hastalığın kuluçka süresinin 2-14 gün sürdüğünü biliyoruz. 14 günden uzun süren vaka sayısı yüzde 1-2 arası. Siz bunu 10 güne çektiğinizde yüzde 91 kişide bulgular çıkıyor.

Burada pratik olarak uygulamaların getirilmesinin nedenlerinden birisi, 14 gün evde kalmak sosyal yaşam açısından ekonomik olarak hem de alınan karara uyum açısından, çok ciddi bir akıl karışıklığı yaratması nedeniyle, daha pratik ve uygulanabilir bir hale getirildi. Yüzde yüze yakın bir güvenlik sağlamak için tıbben 14 gün karantina gerekliliği hâlen matematik olarak var, ama pratik uygulama tam olarak bunu zaten tam olarak sağlayamıyordu. Bunun aşağı çekilmesi ve bu oranların göze alınabilir küçük risklerle aşağı çekilmesi kabul edilebilir ve mâkul bir uygulama gibi geliyor bana. Evde bakılıyor olması da son derece doğru.

Vaka sayıları gerçekten çok arttı. Türkiye’de her gün rekorlar kırıyoruz. Uygulanabilir pratik önlemlerin alınabilmesi, insanların buna uyumunun artırılabilmesi son derece makul ve anlaşılabilirdir bence."