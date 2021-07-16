Son dakika: Karaköy'de tramvay yolunda kaza! Seferler durdu

İstanbul Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Kazada tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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