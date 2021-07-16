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Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Karaköy'de tramvay yolunda kaza! Seferler durdu

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Son dakika: Karaköy'de tramvay yolunda kaza! Seferler durdu

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Kazada tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferlerinin aksadığı öğrenildi.

İstanbul Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Kazada tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Son dakika: Karaköyde tramvay yolunda kaza Seferler durdu

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