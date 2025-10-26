Son dakika... Karadeniz'deki 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da neden hissedildi? Prof. Pampal CNN Türk'te açıkladı

Haberin Devamı

Prof. Dr. Süleyman Pampal, depreme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul’un kuzey kısmında olan bir deprem Kuzey Anadolu fayı ile ilgili değildir. Bu depremin İstanbul için çok bir anlamı yok. Silivri ve Marmara içinde de artçı ve bağımsız depremler olabilir. Odak derinliği diğer depremlere göre daha derin, geniş bir alanda hissedilme nedeni budur. Önemli bir deprem değil, o bölgede yıkıcı bir deprem üretecek aktif bir fay yok. Karadeniz içinde de zaman zaman deprem olabiliyor. İstanbul’un kuzeyinde olan bir deprem.

Odak noktası, yerde kırılmanın başladığı noktadır. Odak noktası ile yeryüzündeki tam hizası arasına odak derinliği denir. Tam üstüne üst merkez denir. Odak derinliği 0’dan 60 km'ye kadar olan depremler sığ depremlerdir. Türkiye’de genelde depremler sığdır. 3'lük, 4’lük depremlerin Kuzey Anadolu fayını tetiklemesi mümkün değil.

Ülkemizde yüzde 90’dan fazlası sığ depremlerdir. Bu depremin odak derinliği biraz daha fazla. Odak derinliği sığlaştıkça deprem dar alanda hissedilir ve daha yıkıcı olabilir. Odak derinliği genişledikçe deprem daha geniş bir alanda hissedilir ve depremin yıkıcılığı daha az olabilir. Depremin kırılmaya başladığı yere odak, yeryüzüyle mesafesine odak derinliği diyoruz.

"KARADENİZ’İN İÇİNDE 5 İLA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEN FAYLAR VAR"

Burası, Avrasya levhası ile güneydeki Anadolu levhacığının sınırıdır, bu sınırı teşkil eden yer Kuzey Anadolu fayıdır. Yunanistan’ın batısından başlayıp Erzincan ve Van’a kadar giden bir sınırdır. Bu levhalar hareket ediyor, tek bir çizgi halinde fay yok, birçok küçük faylar vardır. Karadeniz’in içinde hatta karada 5 ila 6’ya kadar deprem üreten faylar vardır. Bu bölge iki levhanın sınırıdır. İstanbul’un kıyılarına paralel olan çevrede İstanbul’u etkileyen yıkıcı deprem görmüyoruz. Genelde Marmara’nın içinde yıkıcı depremler görüyoruz. Orta Marmara’da fay kırılırsa sarsıcı bir depremin yaşanma ihtimali var. Bu depremi abartmaya ve korkmaya gerek yok, olağan depremler. Bu büyüklükte onlarca depremi istasyonlar kaydediyor ancak biz hissetmiyoruz. İstanbul’a yakın olunca biraz panikliyor insanlarımız, paniklemeye gerek yok ancak depremle ilgili her zaman önlem almakta fayda var.