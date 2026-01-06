×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Karadeniz'de Türk gemisi karaya oturdu

Güncelleme Tarihi:

#Türk Gemisi Kazası#Kerç Boğazı#Denizcilik Kazaları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 09:18

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenen bir Türk gemisinin Kerç Boğazı'nda karaya oturduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kerç Boğazı'nın güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli "HAPPY ARAS" gemisindeki mürettebatın emniyetle gemiden ayrıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Karaya oturan gemideki mürettebatın iyi olduğu vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."

