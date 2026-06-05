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Son dakika: Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

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#Karadeniz#Son Dakika Haber#Balıkçı Teknesi
Son dakika: Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 21:01

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır.  Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir."

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#Karadeniz#Son Dakika Haber#Balıkçı Teknesi

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