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Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

#Istanbul#Deprem#AFAD
Son dakika: Karadenizde deprem İstanbulda da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de Zonguldak Ereğli ilçesi açıklarında, saat 20.38’de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Yerin 37.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Karadeniz'de Zonguldak Ereğli ilçesi açıklarında, saat 20.38’de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karadeniz olarak açıklarken, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.

AVRUPA SİSMOLOJİ MERKEZİ 4.8 OLARAK AÇIKLADI

Avrupa Sismoloji Merkezi ilk olarak 5.2 olarak açıkladığı büyüklüğü 4.8 olarak güncelledi. Deprem İstanbul, Zonguldak, Adapazarı ve çevre illerden hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Zonguldak açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti. 

KINIK: DEPREMİN ETKİLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem Zonguldak açıkları etkilerini araştırıyoruz" dedi.

Son dakika: Karadenizde deprem İstanbulda da hissedildi




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#Istanbul#Deprem#AFAD

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