Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Karadeniz'de Zonguldak Ereğli ilçesi açıklarında, saat 20.38’de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karadeniz olarak açıklarken, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.



AVRUPA SİSMOLOJİ MERKEZİ 4.8 OLARAK AÇIKLADI



Avrupa Sismoloji Merkezi ilk olarak 5.2 olarak açıkladığı büyüklüğü 4.8 olarak güncelledi. Deprem İstanbul, Zonguldak, Adapazarı ve çevre illerden hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Zonguldak açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti.



KINIK: DEPREMİN ETKİLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ



Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem Zonguldak açıkları etkilerini araştırıyoruz" dedi.



