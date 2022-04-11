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Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul, Zonguldak ve çevre illerde de hissedildi

#İstanbul#Deprem#Adapazarı
Son dakika: Karadenizde deprem İstanbul, Zonguldak ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberine göre; Karadeniz'de güçlü bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem İstanbul, Zonguldak, Adapazarı ve çevre illerden hissedildi.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karadeniz'de Zonguldak açıklarında saat 20:38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: Karadenizde deprem İstanbul, Zonguldak ve çevre illerde de hissedildi

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

AFAD Başkanlık'tan yapılan açıklamada meydana gelen depremin ardından gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

BAKAN KURUM: Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun.

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AFAD: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

Son dakika: Karadenizde deprem İstanbul, Zonguldak ve çevre illerde de hissedildi

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#İstanbul#Deprem#Adapazarı

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