Son dakika: Ordu sınırlarındaki Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan! 2 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu'nunun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, ağaçları da yerinden söküp önüne katarak Samsun- Ordu karayolunun Ordu istikametine aktı. Heyelan sırasında yol kenarında yürüyen 2 kişi, yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.



Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ



Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma kapanan yolda, ekiplerin yolu açma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Heyelan nedeniyle kapanan kara yolunun üst yamacında yer alan bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.



HEYELAN ANI KAMERADA



Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı heyelan anı, büyükşehir belediyesine ait toplu taşıma minibüsünün araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki minibüsün önündeki yamaçta aniden heyelan oluştuğu, kara yoluna toprak, kaya parçaları ve beraberindeki ağaçların sürüklendiği, yolda yaya olarak yürüyen 2 kişinin kaçtığı, aracın ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtulup, geri manevra yaptığı görülüyor.



VALİLİKTEN HEYELAN AÇIKLAMASI



Ordu Valiliği, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana gelen ve D.A. ile eşi Ş.A.'nın yaralanmasına neden olan heyelanla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yaşanan heyelan olayı nedeniyle Perşembe istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yol ulaşıma kapanmış olup, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Ordu Çevre Yolu ise ulaşıma açık olup, transit ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Öte yandan, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerce çalışma başlatılmış olup, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda gereken tedbirler alınacaktır."