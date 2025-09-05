Son dakika... Bursa'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle ilerliyor

Haberin Devamı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalleli de traktörlerine bağlı olan su tankerleriyle ekiplere destek verdi. Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlediği belirtildi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN UYARI

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin Osmangazi Belediyesi, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak uyarıda bulundu. Paylaşımda, yangın nedeniyle bölgede hava kalitesinin düştüğü belirtilerek çocukların, yaşlıların ve solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların gerekmedikçe dışarıya çıkamamaları ve maske kullanmaları tavsiye edildi.

Diğer paylaşımda ise yangın sebebiyle bölgede yoğun trafik olduğu, mağduriyet yaşanmaması ve ekiplerin hızlı müdahalesi için alternatif güzergahların kullanılması gerektiği vurgulandı.

Bursa Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "İlimiz Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 5 Eylül Cuma günü saat 13.44'te orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangına ekiplerimiz tarafından saat 13.52'de ilk müdahale gerçekleştirilmiş olup, yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, havadan ve karadan devam eden yangının enerjisinin düştüğü, kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; alevlere 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi

KARABÜK'TE EVDE ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRADI

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi’nde, saat 12.30 sıralarında Huriye Dursun’a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

YANGINDAN KOMŞULARI KURTARDI

Evde bulunan Huriye Dursun ve oğlu Şakir Dursun’u yangından komşuları kurtardı. Yangın, kısa sürede evin bitişiğindeki ormana sıçradı. Yangının büyüme riskine karşı bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tek katlı evde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 36 personel ile 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. (Murat ÖZELCİ / DHA)