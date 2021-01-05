Son dakika... Kara Kuvvetleri'nde mahrem imam soruşturması: 29 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 28’i subay, 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verdi.
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