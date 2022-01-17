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Son dakika... Kar yağışı nedeniyle 4 ilde okullara kar tatili

#Van#Şırnak#Kayseri
Son dakika... Kar yağışı nedeniyle 4 ilde okullara kar tatili

Kar yağışı nedeniyle Van, Hakkari, Şırnak ve Kayseri'de okullar tatil edildi.

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VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Özalp ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullar ile Saray ve Gevaş ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liseler bugün için tatil edildi.

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HAKKARİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verildi.
Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde Kar Yağışı ve olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İlimiz Merkez, Uludere ve Beytüşşebap İlçelerimizde kar yağışı devam ettiğinden ve sabah saatlerinde yoğun buzlanma beklendiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü eğitime
1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Tatil edilen okullarımız, eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla yapacaktır. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz izinli sayılacaktır” denildi.

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KAYSERİ

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özvatan ilçesinde de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Özvatan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Özvatan ilçemizde aşırı buzlanma ve elverişsiz hava şartlarından dolayı taşımalı eğitime tabi öğrenciler için 17/01/2022 Pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verilmiş olup, eğitim faaliyetlerinin taşımalı öğrenciler için uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir."

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#Van#Şırnak#Kayseri

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