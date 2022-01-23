Son dakika... Kar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı

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Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, hava sıcaklıkları düştü. Peki kar yağışı ne zaman bitecek? Çok merak edilen bu soruya CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yanıt verdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

Karla epey başımız derde giriyor sanki. Kar hem yeraltı suları açısından hem göletler açısından çok iyi bir su kaynağı. Tabii bunu afete dönüştürmeden atlatmamız daha önemli. 2 tane kaza muhtemelen kayma ile kar yağışı nedeniyle olmuştur. Umarım bundan sonra da olmaz.

Yarım saat öncesine kadar bulunduğum yerde çok kuvvetli bir kar yağışı vardı fırtına ile birlikte. Dışarı çıkmanın mümkün olmadığı bir zamandı. Yaklaşık 2 saat sürdü. Dün gece de kar yağışı devam etti İstanbul'un kuzey ilçelerinde ve Anadolu Yakası daha çok olmak üzere hemen hemen şehrin genelinde dün gece sabaha kadar da gece yarısından itibaren devam etti. Bu sabah da 10:00'dan itibaren 2 saat içerisinde bayağı kar yağdı. Dün akşamki kara baktım, burada 3-4 cm vardı. Sabahleyin baktım, 7-8 cm'e çıkmıştı. Biraz önce yayına çıkmadan önce metreyi aldım elime gittim ölçtüm 12 cm'lik kar var burada. Burası tepede ama yine de 12 cm'lik kar yağışı almış.

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KAR YAĞIŞI ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Bu kar yağışı bugün akşama kadar devam edecek. Şiddetlenmesinin nedeni deniz üzerinden, Karadeniz üzerinden tam kuzeyli akımlarla geliyor Marmara bölgesine. Nemi aldığı için Karadeniz'den biraz fazla kar yağışı bırakacak. Akşam saatlerinde biraz azalacak ama devam edecek kar yağışı. Yarın da devam edecek, Salı günü de devam edecek. Hatta Çarşamba sabahına da sarkma ihtimali var.

PAZARTESİ GÜNÜ ANTALYA'YA DA KAR YAĞACAK

Bu arada tabi sıcaklıklar da düşüyor. 5 derece daha düştü. Tüm Türkiye'de düştü esasında sıcaklıklar. Özellikle İç Anadolu'nun kuzeyinde ve İç Anadolu'nun güneydoğusundaki kar yağışları da önem kaydediyor. Hatta ve hatta pazartesi günü Antalya'ya da kar yağacak. Karla karışık yağmur ve kar yağacak.

KALP HASTALARI DIŞARIYA ÇIKMASIN

Dolayısıyla kış şartlarını tam yaşıyoruz. Bu arada kalp hastalarının dışarıya çıkmaması lazım. Kalp rahatsızlığı olanlarda kalp krizi riskini çok arttırıyor bu soğuklar. Bugün mümkün olduğu kadar dışarıya çıkılmamasında yarar görüyorum.