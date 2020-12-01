Son dakika... Kar Balkanlar'dan ülkemize girdi! Edirne'de yağış başladı... Meteoroloji'den ülke geneli için uyarı üstüne uyarı geldi...
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte yetkililer kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti. Meteoroloji'den ülke geneli için yapılan son değerlendirmelere göre ise, Trakya ile Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun batısı ise kar yağışlı. Marmara ve kıyı Ege'de poyraz akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Ayrıca iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den dün gece ülkeye giriş yaptı.
Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı.
Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar.
Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
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