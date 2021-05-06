Son dakika: Kapanma 19 Mayıs'a uzar mı? Fuat Oktay: Böyle bir şey gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi.

Sanayi sektöründe Türkiye tarihinin en başarılı yılını kapatacağız. Burada hem toplumumuzun sağlığını korumak diğer yandan da bir yılı aşan kısıtlamalar döneminde hizmet sektöründeki esnafımızın biraz daha canlanmayı sağlarsak salgın yönetiminde daha ileri bir aşamaya gelmiş oluruz.

MUHALEFETİN YETERİNCE DESTEK VERİLMEDİ İDDİASI

Yanıtlamaya gerek var mı bilmiyorum. Muhaşlefet bir şey üretmek üzerine kurgulanmamış. Yalanlar üzerine kurulu bir politika üretiyorlar. Niye biz çok iyi yönettik? Çok güçlü bir sağlık altyapısı ile girdik. Vatandaşlarımızı aldık Türkiye'ye getirdik. 30 yıl öncesinin Türkiyesi'nin bunu yapması mümkün müydü? Toplumun güvendiği bir lider olduğu zaman da muhalefet ne derse desin gidin sokağa cumhurbaşkanına güvenen bir toplum görürsünüz. Önceki gün bir iftarımız vardı. Farklı dini cemaatlerin, Diyanet İşleir Başkanımızın da olduğu bir iftardaydı. Oradaki birisi aynen şunu dedi: ''Biz öyle bir şey yaşıyoruz ki sadece Türkiye'de bulunan birisi olarka söylemiyorum, dışarıda bulunan diğer dini gruplarla da görüşüyoruz. Allah Kovid'den korusun, yakalanacak da Türkiye'de yakalanalım, ya da Türkiye'ye ulaşmayı nasip etsin''... 600 milyara yaklaştı dedim, bir genel başkan yardımcısı 'Hayal görüyorlar' demiş. Hesanı kitabı bilmedikleri için algı operasyonuna girerler, klasik. Rakamlar net.

Bir de burundan olan nazal aşı var. dünyada ilk olan çalışma. Diğerlerine de baktığımızda yıl sonuna kadar... Bu işi başaracak gözüküyor her şey yolunda giderse.



ÜÇÜNCÜ DOZLAR YERLİ AŞI İLE UYGULANACABİLECEK GİBİ

Çok arzu ediyoruz. Aşı bir güç aracına dönüşmüş durumda. Bu bizi şaşırttı mı? Hiç şaşırmadık buna.

ÇİN'LE YENİ TEMAS VAR MI?



Görüşmeler devam ediyor. Sinovac da BionTech de. Sputnik ile ilgili Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Aşılamada 24 milyonu geçtik. Toplam aşılama sayısında dünyada 7. sıradayız. Önümüzde ABD, Çin, Almanya var. İnşallah burada çok daha hızlı şekilde devamını getireceğiz. Sputnik Türkiye'den onay aldı. İlgili firmalarla görüşmelerini yaptılar. Anlaştıklarını biliyoruz. Çok hızlı şekilde üretim boyutuna geçiyor olacaklar. Cumhrubaşkanımız da Putin'le görüşmesinde bu konular güncel olan konular. Sorun yaşamayız



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