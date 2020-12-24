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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar... Su borusu patlayınca...

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Son dakika... Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar... Su borusu patlayınca...
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Kapalıçarşı'da yapılan çalışma sırasında şebeke borusu patladı, iki dükkandaki ürünler zarar gördü. Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterirken, bir dükkan sahibi "Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada." ifadelerini kullandı.

Zemin ve altyapı çalışması yapılan Kapalıçarşı'da bu sabah İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunda patladı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek onarım yaptı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yerdeki su borusu tekrar patladı. Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler hasar gördü.

Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Patlayan boruya giden su kesilerek önlem alındıktan sonra yeniden onarıldı.

Son dakika... Kapalıçarşıda hareketli dakikalar... Su borusu patlayınca...

Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada. Ne Kapalıçarşı yönetimi ne de hiç kimse ortada yok. Su borusu patladı iki dükkana zarar verdi. Zaten işler kötü, biz bu zararın altından nasıl kalkacağız" diye konuştu.

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