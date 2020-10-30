Son dakika... Kandilli'den çarpıcı deprem açıklaması

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İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener önemli açıklamalarda bulundu.

Prof Dr. Özener'in açıklamalarından notlar;

Farklı kurumların hesapladıkları büyüklükler olabiliyor, bunlar değişebiliyor. Yaklaşık derinliği 10-12 km olan sığ bir depremden bahsediyoruz.

Öncelikle de depremden dolayı hayatını kaybeden maalesef bazı vatandaşlar olduğunu duydum. Hem ülkeye, hem de tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz.

30-40 km'lik bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor.

Normal bir deprem bu. Normal faylanma depremi. Şu ana kadar, depremden 1,5 saat sonraya kadar, 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor.

21 DEPREM MEYDANA GELDİ, ARTÇILAR 15 GÜN SÜREBİLİR

Depremin lokasyonunu görüyorsunuz, turuncu olan depremin lokasyonu, kırmızılar ise meydana gelen artçılar.

Bazı bilgiler verelim size; Ege Bölgesi sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede ana kara ve denizde deprem oldukça yoğun bir deprem aktivitesi oluyor.

Tsunami oluyor mu olmuyor mu tartışmalı... 2017 bodrum depreminden sonra tsunami meydana gelmişti. Bugün de tsunami meydana geldi. Bu tsunamiyle ilgili Akdeniz - Karadeniz bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi nöbetçi arkadaşlarım, deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere, ülkemizde bu konuda tsunami uyarı mesajını göndermiştir.

Sosyal medyada dalga yüksekliklerini görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi farklı faylanma özelliklerine göre, farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Birinci çalışmada yaklaşık 30 cm'lik dalga yüksekliği, bir sonrakinde 60 cm'lik dalgaların olabileceği öngörülmekte.

Bizim vatandaşlardan özellikle istirhamımız, kıyı bölgelerindeyseniz deprem meydana geldiği zaman meraklı gözlerle denize bakmak yerine, kıyıdan uzaklaşmasıdır.

BİZİM AÇIKLAMALARIMIZI BEKLESİNLER

İzmir'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin. Şu an için kan anonsu, ihtiyacı yok. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar.



Ben tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum, panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ediyorum. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda.

Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. İşinin ehli olmayan insanların binaların üzerine çıkmasına müsaade etmeyelim. Ekiplerimiz ilgili arkadaşlarımız gereken tüm faaliyetleri yapacaklar. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum.

Ceset çıkarılan binalarımız var, bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız da var. 30 ilçenin kaymakamıyla da temas kurdum. Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Onun dışında bir sıkıntımız yok.