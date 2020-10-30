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AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kandilli'den açıklama: 5.8'e kadar artçı depremler olabilir

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Son dakika... Kandilli'den açıklama: 5.8'e kadar artçı depremler olabilir
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.

CNN Türk'te canlı yayında konuşan Kalafat, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde depremle ilgili 16.30'da basın toplantısı yapacaklarını bildirdi.

Kalafat, "Şiddetli, yıkıcı bir depremdir. Can ve mal kaybına neden olabilir. Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir." ifadelerini kullandı.

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