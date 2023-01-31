Son dakika... Kamu alacaklarına ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

Haberin Devamı

Teklifle; halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor. Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor. Düzenleme; 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor.



30 NİSAN 2023'E KADAR İLGİLİ İDAREYE BAŞVURULABİLECEK



Yapılandırma için, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek. Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.



Öte yandan; AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda; borçlarını yapılandıran ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçlulardan, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarları ödeyenler, kalan taksitlerini izleyen ay sonuna kadar tamamen ödemeleri halinde, peşin ödeme tercihinde olduğu gibi katsayı uygulanmayacak. AK Parti tarafından verilen önerge ile 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yabancılara kesilen idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı.



TÜRMOB, TESK aidat borçlarında 6 olan taksit sayısı 9'a çıkarıldı. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği'ne olan aidat borçları ile Sulama Birliklerine ödenmesi gereken su kullanım hizmet bedelleri de yapılandırma kapsamına alındı.