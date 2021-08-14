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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü!

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Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın dağa çarparak düştüğü belirtilirken, uçakta 5 yabancı 2 Türk toplamda 7 kişi bulunuyordu.

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  • Yangın söndürme uçağı Kahramanmaraşta düştü
  • Yangın söndürme uçağı Kahramanmaraşta düştü
  • Yangın söndürme uçağı Kahramanmaraşta düştü
  • Yangın söndürme uçağı Kahramanmaraşta düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraşta orman yangını
Kahramanmaraş'ta orman yangını!

UÇAKTA 7 KİŞİ BULUNUYORDU

Düşen uçağın İçinde 7 kişinin olduğu belirtiliyor, 5'inin yabancı 2'sinin Türk olduğu bildirildi. Suyu almış, müdahale etmeye giderken uçak dağa çarptı ve bu nedenle düştü.

Son dakika: Kahramanmaraşta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Düşen uçak Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görev almıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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