Son dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü!

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Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

UÇAKTA 7 KİŞİ BULUNUYORDU

Düşen uçağın İçinde 7 kişinin olduğu belirtiliyor, 5'inin yabancı 2'sinin Türk olduğu bildirildi. Suyu almış, müdahale etmeye giderken uçak dağa çarptı ve bu nedenle düştü.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Düşen uçak Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görev almıştı.

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