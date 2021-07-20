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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını paniği

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Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını paniği

Kahramanmaraş'ta, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ile sevk edildi.

Son dakika: Kahramanmaraşta orman yangını paniği

Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangına, havadan da 4 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.
Son dakika: Kahramanmaraşta orman yangını paniği

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