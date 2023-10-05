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Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

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#DEPREM#AFAD#Kahramanmaraş
Son dakika: Kahramanmaraşta korkutan deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 19:07

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Kilis ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi.

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İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem sonrası CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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#DEPREM#AFAD#Kahramanmaraş

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