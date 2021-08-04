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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kahramanmaraş'ta bir yediemin otoparkında yangın alarmı

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Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi. Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü belirtildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele çalışmalarına polis ekipleri de TOMA araçlarıyla destek verdi.

Son dakika: Kahramanmaraşta bir yediemin otoparkında yangın alarmı

 Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi.

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Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Son dakika: Kahramanmaraşta bir yediemin otoparkında yangın alarmı

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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