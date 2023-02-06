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Son dakika! Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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#Diyarbakır Deprem#Deprem Son Dakika#Son Dakika
Son dakika Kahramanmaraşta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 04:30

Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi...

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AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Depremin birçok şehirden şiddetli şekilde hissedildiği bildiriliyor...

 "ARTÇILAR 6 BÜYÜKLÜĞÜNÜ GEÇEBİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy: Bizde 5.5 büyüklüğünde geçen depremlerde hasar meydana geliyor. Ailem Mardin'de otelde çok şiddetli hissetmişler. Geniş bir alanda hissedildiğine göre depremin merkez üssünde yıkım çok fazla olabilir. Bu anlamda bölgeye ekiplerin intikal etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. AFAD bölge için gerekeni zaten yapıyordur. Kocaeli depremi gibi bir deprem. Zemine bağlı olarak çok şiddetli yıkımlara neden olmuş olabilir. Artçılar 6 büyüklüğünü geçebilir. O yüzden deprem geçti diye hareket etmemeleri gerekir. Özellikle depremin merkez üssündekiler. Hava soğuk da olsa açık alanlarda kalmaları lazım.

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"YAKLAŞIK 30 SANİYE SÜRDÜ"

Gaziantep'te bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu: Gaziantep'te ilk kez böyle büyük bir deprem oldu, yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantepliler tamamen sokakta. Gerçekten inanılmaz bir sallantıydı. Sallantıdan 10 dakika sonra bir artçı daha oldu. Gaziantep'te elektrikler tamamen kesilmiş vaziyette. Sallantının 15 - 20'inci saniyesinde arka arkaya trafo patlamalarını duydum. Şu anda Gaziantep'te yağmur başladı. Çok büyük panik var.

Ayrıntılar gelecek...

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#Diyarbakır Deprem#Deprem Son Dakika#Son Dakika

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